JUHTKIRI ⟩ Iisrael või Ukraina?

Osaliselt on lääneliitlased põhjendanud tõrksust Ukraina suuremal abistamisel ning otseselt Ukraina sõtta sekkumisel asjaoluga, et Ukraina pole NATO liige. Ent NATO liige pole ka Iisrael. Karm tõde on muidugi selles, et kui Venemaa on tuumariik, siis Iraan seda pole. Siit järeldub muidugi seegi, et igati tuleb takistada Iraanil saamast tuumarelva. Viimasel juhul kujuneb olukord Lähis-Idas ennustamatuks, sest lääneliitlased muutuvad sama ettevaatlikuks kui Ukraina sõja puhul.

Samal ajal kui Iisraelil on täielik õigus end rünnaku eest kaitsta, on Euroopa, sealhulgas Eesti huvides, et Iraani-Iisraeli konflikt ei laieneks suuremaks sõjaks Lähis-Idas. Alates Iisraeli-Hamasi sõjast on kogu aeg hoiatatud sõja laienemise eest. Peale selle, et laiem sõda Lähis-Idas tooks endaga kaasa taas suurema põgenike laine Euroopasse, jaguks läänemaailmal vähem tähelepanu Ukrainale. Ometi on Ukraina sõda Eestile eksistentsiaalsema tähendusega. Muidugi võidaks suuremast Lähis-Ida sõjast Venemaa, kellega lääs võib hakata tegema koostööd Iraani ohjeldamiseks. Näiteks kasvõi selle nimel, et Iraan ei saaks tuumarelva. Sõlmiti ju Venemaa osalusel 2015. aastal Iraani tuumalepe, mis seadis selged piirangud Iraani tuumaprogrammile.