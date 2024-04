GARRI RAAGMAA ⟩ Asi on naljast kaugel - veerand kogu Eesti elanikest ei ela oma registreeritud elukohas

Asi on aga naljast kaugel, sest mõnes piirkonnas ööbib ametlikult veerandi jagu enam või vähem rahvast kui rahvastikuregistrist (RR) paistab. Eriti on võidus Tallinn, kuhu siis maarahvas ja suburbanid end prii bussi-trammi-trolli-rongisõidu, maamaksu vähendamise või kooli-lasteaiakoha pärast regavad. Et kohalikud omavalitsused (KOV) saavad RR alusel elanike pearaha, siis Tallinn skoorib nii kümneid lisamiljoneid. Iseasi on küll see, et tegelikult käibki osa end linna sisse möllinutest seal tööl ja koolis. Ehk siis pendeldab magalast tööpäeviti kesklinna ja tagasi. Umbes 350-400 tuhat inimest viibib päevas enam kui ühes KOVis.