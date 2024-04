AIMAR ALTOSAAR ⟩ Esindajatest, kes tahavad olla lihtsalt liikmed

Omavalitsuste volikogude liikmed jäävad avalikkusele ja ka oma valijatele silma tavaliselt kaks korda: siis kui nad kandideerivad ning kui pannakse paika valla- või linnavalitsust. Kui hääled koos ja valitsus paigas, siis ei kuule me tavaliselt linna- või vallavolinikest enam midagi. Ajakirjanikena puutume tihti kokku omavalitsuste juhtide ja ametnike tegevusega, me intervjueerime ja saame neilt vastuseid päringutele. Kuid nii mõnigi kord, kui mängus on suurem avalik huvi või kui tundub, et valla- või linnavalitsuse tegevus on ülekohtune oma valla elanike või kogukondade suhtes, siis tahaks teada ka rahvaesindajate arvmusi. Kuid neid me tavaliselt ei saa.