DANIIL MARTIKAINEN-JARLUKOVSKI ⟩ See on sama, kui öelda: «Ärme aita Ukrainat, Venemaa ju pahandab»

Venekeelse Delfi peatoimetaja kirjutas artikli, kus seisab Venema kodanike hääletamisõiguse eest. Artikli pealkiri algab sõnadega: «Miks te võtate minult Eesti valimistel valimise õiguse?» Seejärel räägib ta veel sellest, et Kremli suunamisel lõhuti ta auto aknad, ja mainib, et käis televisioonis ning rääkis seal eesti keeles. Tundub, et ta lõimus ühiskonda ja et ta oleks pettunud, kui ei saaks Eesti valimistel hääletada. Arusaadav, ent me ei saa ühe inimese põhjal kujundada arvamust kogu rühma kohta.