Eesti majandus on olnud languses juba üle kahe aasta ja selle kurva näitemängu taustamuusikaks on Reformierakonna lubadused teha Eesti riigieelarve korda. Kahjuks ei piirdu asi sõnadega, Kaja Kallas on oma majandusvisiooni elluviimisel jõudnud tegudeni. Kahe ja poole aastaga ei ole kaks Reformierakonna poolt juhitud valitsust astunud ühtegi sammu Eesti majanduse elavdamiseks, peamistest vigadest võib esile tuua kolm.