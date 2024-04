JUHTKIRI ⟩ IMF paha, valitsus hea

Meenutame, et IMF on organisatsioon, kes lisaks nõuannete jagamisele aitab vajadusel raharaskustesse sattunud riike. Nõnda juhtus enam kui kümme aastat tagasi Kreekaga, kelle valitsus pidi vastutasuks täpselt täitma IMFi soovitusi: erastama riigisektorit, kärpima avaliku sektori kulusid ning tõstma makse.

Eesti rahandus ei ole veel olukorras, kus peaksime võtma IMFilt laenu. Samas näib, et meie valitsus soovib nui neljaks sellist olukorda vältida. Miks nii? Vaevalt et IMF ütleks midagi teistsugust, kui öeldi Kreekas. Kuid juhtkangide käestandmisel väheneksid meie valikuvõimalused ja see valitsusele ei meeldi.