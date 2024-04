ERKKI BAHOVSKI ⟩ Lähis-Ida sõja eri sõnumid

Tuleb vaid loota, et laupäevane Iraani pommirünnak Iisraeli vastu ei kasvaks laiemaks sõjaks Lähis-Idas. Sest see oleks väga suurelt vastu Eesti huvidele. Esmalt muidugi tõdemus, et igasugune sõda maailmas riivab Eesti huve, sest on ju sõda (kui just ei peeta silmas õigust end kaitsta) rahvusvahelise õiguse rikkumine ja seega diplomaatia läbikukkumine ning väikeriigina on Eesti ellujäämise eelduseks, et riikide erimeelsusi lahendatakse läbirääkimislaua taga, mitte pommidega.