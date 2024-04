MercA ⟩ Õigeusu kirik tuleb Moskva alluvusest ära tuua nii või teisiti

Keskmise eestlasena olen üpriski usuleige, aga kui tahaksin tolle Jeesuse ülestõusmist nautida, valiksin kindlasti õigeusu «rokkooperi». Etendus kestab küll mitu tundi, aga on igati huvitav ja läbikomponeeritud. Eks too seto taust mängib kah kaasa.

Mind isiklikult ei huvita kopka eest kah, et kes usub, kus usub, mida usub ja millises asendis, kui nad mulle just paksu piibliga pähe peksma ei tule. Mul on siiralt poogen, palju nad seal omavahel poonjatavad näiteks teemal, kas samasoolised võiksid kokkuelada või mitte. Igaühel on oma piibel ja kõik loevad säält välja just seda, mis hetkel meelepärane tundub. Ka Eesti alade omaaegne hõivamine ristirüütlite käe läbi läheb samasse kapsaaeda. Ajalool on erinevad tahud.