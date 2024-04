Raul Eamets ⟩ Digitiiger tuleks lendama panna

Loova tehisaru (LTA) rakendused, millest tuntuim ilmselt ChatGPT, on tänu oma plahvatuslikule arengule jõudnud paljude inimeste radaripildile, kes on sellega luuletusi kirjutanud, peokõnet koostand või kasutanud seda oma igapäevastes tööprotsessides. On ka neid, kes arvavad, et juba tuubist väljalastud hambapasta tuleks sinna tagasi toppida, ehk LTA arendustele tuleks pidurit tõmmata. Kuni selleni, et see on esimene märk singulaarsusest – sellest, kuidas masinad muutuvad inimestest targemaks ning võtavad võimu üle, midagi sarnast sellega, mis juhtus filmis «Matrix». Tegelikkuses eristab tänast tehisaru inimesest siiski empaatia puudumine, kiire kohanemisvõime, kollektiivne mälu puudumine. Kui masinad kellelegi halba teevad, siis tuleb ikka otsida kuskilt inimese karvast kätt, kes tegelikult rakendab roboteid oma kurjade plaanide elluviimisel.