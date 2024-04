RAINER SAKS ⟩ Iisrael ründab vastu. Iraani ja Vene droonidest pole Lääne õhutõrjele vastast

Üldiselt võib Iraani rünnaku kohta Iisraelile öelda, et see oli küllaltki keeruliselt planeeritud ja tehtud. On aimata, et üritati tabada Iisraeli lennuvälju, et vähendada vasturünnakute võimalust. Konkreetselt kõigi sihtmärkide kohta usaldusväärset teavet ilmunud ei ole.

Kindel on, et lääneriikide ja Iisraeli standardite järgi toodetud õhutõrjerelvad on võimelised hävitama peaaegu täielikult Iraani toodetud ründevahendid. Ukraina sõda näitab, et see käib ka Venemaal toodetud ründevahendite kohta. Strateegilise heidutuse mõttes on see väga oluline tulemus. Iisrael kindlasti ründab vastu. Siis on näha, kuidas toimib Iraani õhutõrje, mis on samuti Iraani strateegilise heidutuse oluline komponent ning võib väga palju määrata, milliseks kujuneb jõudude vahekord Lähis-Idas edaspidiseks.