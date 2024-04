JÜRI KOTŠINEV ⟩ Putini suur plaan Ukrainaga

Putin imiteerib valmisolekut läbirääkimisteks Ukrainaga, kuid Kreml ei kavatse tegelikult sõlmida Kiieviga mingeid leppeid. Praeguse Ukraina võimuga Putin läbi rääkima ei hakka. Kreml on välja töötanud uue sõjaplaani Ukraina vastu ja kavatseb hõivata enda alla kõik idapoolsed alad Dnepri vasakkaldast. Seda plaanivad venelased teostada lähima kolme aasta vältel.

Peale selle plaani teostumist peaks Dnepri jõgi muutuma uueks rindejooneks. Praegu on venelaste kontrolli all pooled alad Donetski oblasti territooriumist ja 95% Luganski oblasti territooriumist. Lõunapoolsete Ukraina alade suhtes on venelaste ambitsioonid hetkel madalamad.