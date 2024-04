Juhtkiri ⟩ Sama sõja uus vaatus

Vaatlejad on tähelepanu juhtinud, et Iraani rünnak Iisraelile sarnanes Venemaa Ukrainas korda saadetuga, mille eesmärgiks on kindlaks teha, kuidas kõige paremini lääne õhutõrjest läbi tungida.

Agressiivsemad kommentaatorid räägivad juba ka tuumasõja ohust Lähis-Idas. Selliste sõnavõttude puhul tasub arvestada, et tihtipeale samad inimesed on tuumasõda mananud juba korduvalt varem, kuid juttude tasandile on see kõik jäänudki. Mis muidugi ei tähenda, et neil ükskord lõpuks õigus ei võiks olla. Praegu pole aga tõenäoliselt see kord.

Igal juhul ei saa me teha nägu, nagu see meid kuidagi ei puudutaks. Võib kindel olla, et mõni eestlane pidi Iisraelis öösel ootama, millal Iraani droonid ja raketid kohale jõuavad. Üks Eesti kodanik kuulub aga Iraani kaaperdatud Portugali lipu all seilava kaubalaeva MSC Aries meeskonda.

Kindlasti suurendab Iraani rünnak maailmas valitsevat üldise ebakindluse ja närvilisuse fooni. Meil tasub säilitada rahu, kuid valmistuda selleks, et võib minna hullemakski.