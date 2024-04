Maarjamaa ettevõtluse võtmeküsimus on, kust saada juurde kohalikku tarbijat. Praegu on nirus seisus ka Eesti peamine ekspordipartner Skandinaavia.

Neli aastat kriisi, haigust ja sõda on Eesti ühiskonda muserdanud ja inimesed rööpast välja ajanud. Rahvast hirmutavad jutud, kuidas Eesti eliit on sõja jalust Hispaaniasse kolinud või kolimas või siis ei ole see ikka nii massiline, kui välja paistab. Ühiskond tahab rahu ja stabiilset arengut, kuid valitsus seda ka endast mitteolenevatel põhjustel pakkuda ei suuda.