Indrek Luberg ⟩ Linnaosakogudele tuleks võimu juurde anda või need sulgeda

Seni on Keskerakonna eestvedamisel linnaosade mõjuvõimu järk-järgult kärbitud ja otsustusõigust üha rohkem erinevate linna ametite kätte koondatud. Tsentraliseerimine aitab kindlasti kulusid kokku hoida ja protsesse kiirendada, kuid on küsitav, kas see ka pädevamad otsused tagab ja parimal moel linnaelanike huvisid teenib. Ühest küljest pole elanikel tõesti vahet, kas linnaosa arhitekti tööleping on sõlmitud linnaosa valitsuse või linnaplaneerimise ametiga, peaasi, et ta oleks pädev, linnaosa eripäradega kursis ja elanikele kättesaadav. Teisest küljest vähendab linnajuhtimise tsentraliseerimine aga demokraatiat ja viib linnavõimu inimestest kaugemale.