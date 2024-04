Samas just kvalifitseeritud spetsialistide puudus on olnud üheks pärssivaks teguriks investeeringute Ida-Virusse kaasamisel.

Virumaa kolledži lõpetajad on end hästi tõestanud tööstusettevõtetes nii Eestis kui ka välismaal. Meie vilistlaste järele on suur nõudlus – nad töötavad juhtivatel kohtadel või on tippspetsialistid. Raske on leida Ida-Virumaal ettevõtet, kus ei töötaks kolledži vilistlasi või kus meie tudengid ei oleks teinud praktikat.