USA meedias avaldati luureandmetel põhinevaid lugusid, et Hiina RV on oluliselt suurendanud sõjaks vajalike tehnoloogiate eksporti Venemaale. Selline protsess ei tohiks olla üllatav. Hiina RV on kogu sõja vältel küll näidanud, et nende plaanidega Venemaa agressioon ja pikalt veninud sõda Ukrainas hästi ei sobi, kuid Hiina RV ei soovi kindlasti Venemaa kaotust. Hiina abi Venemaale ei ole sealjuures otseses sõltuvuses sõjalisest abist Ukrainale, vaid taotleb Venemaa poliitilise süsteemi ja globaalse seisundi säilitamist.