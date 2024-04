ERKKI KOORT ⟩ Eesti vajab hübriidründe kontseptsiooni

Ränderünne on üks paljudest meie vastu korraldatud hübriidrünnaku vormidest. On päris kindel, et erinevad rünnakud jätkuvad juba lähitulevikus. Pildil ränderünne Kuznitsa piiripunktis Poola-Valgevene piiril 15.11.2021.

Järjest rohkem tuleb esile fakte, et oleme pideva hübriidründe all. See eeldab loomulikult hübriid ohtude tõrjumist, aga ehk on paslik arutada, millist hübriidründe võimet me ise vajame, kirjutab Postimehe ja sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.