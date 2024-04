Erkki Koort ⟩ Moskva kiriku probleemid said alguse neist endist

Eesti tahab kuulutada Moskva patriarhaadi terroristlikuks organisatsiooniks. Siinsed juhid väidavad, et on Moskvast sõltumatud. Milliseid väljakutseid teema endas kätkeb ning miks me peame edasi liikuma, kirjutab Postimehe ja sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.