HELIR-VALDOR SEEDER ⟩ Koalitsioon võiks asuda täitma ühte lubadust, milleks on ajalooline võimalus

Isegi nende viie aastaga on maailm palju muutunud. Kardetavasti pöördumatult. Venemaa täiemahuline agressioonisõda Ukrainas on sundinud demokraatlikku maailma vaatama ümber oma julgeolekuvajadusi ning sellel on mõjud ka Eestis – olgu see siis varjatult läbi NATO uute kaitseplaanide või avalikumalt läbi suurenenud kaitsekulutuste, mida tuuakse vabanduseks igale maksutõusule või uue koormise kehtestamisele.