RAINER SAKS ⟩ Euroopa Parlamendi üliotsustav samm Ukraina abiks

Praegu ringleb meedias konstandiks kujunenud arv, et Euroopa riikidel on 100 Patriot kompleksi, millest ei tohiks olla probleem eraldada Ukraina jaoks 7 vajalikku. Süsteemid aga jagunevad erinevate riikide vahel ning kindlasti ei tähenda süsteemide üldarv, et kusagil on neid liigselt kogunenud.