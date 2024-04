JUHTKIRI ⟩ Sotside kiusatus

Jälgides sõnavõtte ja poliitmanöövreid, ilmneb, et Keskerakonnaga Tallinna koalitsioonis veedetud aastad on mõjunud sotsidele nõnda viljastavalt, et neil on kiusatus ennast ette kujutada uue Keskerakonnana, kes võtab üle nende elektoraadi. Meenutame, et Ida-Virumaal on sotsid seda üritanud ning see ei lõppenud neile just ülemäära edukalt.