SILVIA KÄSK ⟩ Miks Taylor Swift ja Harry Styles Eestisse ei tule?

USA laulja-laulukirjutaja Taylor Swift esineb The Eras Touri esimesel õhtul Austraalias Melbourne'i kriketiväljakul, 16. veebruaril 2024. See on tema senise esinejakarjääri arvukaim vahetu publik.

Räägime asjast – kuidas Eestisse tuua maailma artiste ja miks see meile kasulik on? Miks on hetkel nii, et Eestisse saab tuua ainult teatud artiste, aga Taylor Swift, Harry Styles, Justin Timberlake, Maroon 5 ja paljud teised jäävad meile tulemata? Mida saaksime teha, et maailma artistid tuleksid Eestisse ning miks see üldse oluline on?