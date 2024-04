ENE KALLAS ⟩ Kuidas meile sepistatakse uusi makse?

Kord elanud aasta. Tal on tütar, selgete silmade ja härmavalgete juustega ilus habras olend, kes ei söanda ema käest lahti lasta isegi siis, kui on aeg lahkuda. Tal oli ka poeg, säravate roheliste silmadega, alati sassis, raagus okste sarnaste juustega sasipäine tegelane, kelle juustesse teevad linnud pesa, tiirutades ümber ta pea ja lauldes ellujäämise selgesõnalist fraasi. Nii ilusalt ja tuhandehäälselt, et kõik, kes poissi ja tema linnuparvesid nägid, peatusid hetkeks ja unustasid kõiksugu maksud ja selle, et kuskil on kontor, kus neid sepistatakse päevast päeva, ööst öösse.