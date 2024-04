Vladimir Svet ja Tiit Terik ⟩ Tallinn valmistub kaitseks

Kaks aastat kestnud täiemõõtmeline Venemaa sissetung ja tegelikult praeguseks juba kümme aastat kestnud sõda Ukrainas on meile muuhulgas õpetanud, kui oluline on omavalitsuste panus riigi toimimise tagamisel kriisis. Ukraina juhid rõhutavad oma rahvale pidevalt, et isamaad saab aidata kolmel viisil: võidelda rindel, tagada oluliste funktsioonide toimimine tagalas ning hoida elus majandust ja maksta makse. Sõjaolukorras jaguneb ühiskond laias laastus rindeks ja tagalaks. Selleks, et üksused rindejoonel saaks vastasele korralikku vastupanu osutada, peab ülejäänud ühiskond edasi toimima ja võimalikult hästi hakkama saama.