EVELYN KALDOJA ⟩ Seitse põhjust, miks valida Valdist

1. Ta ei praali, mesikõnele ega loobi täitmatuid loosungeid. Vastupidi, kui ta suu avab, mõjub kui mõõdukas raamatupidaja. Tugineb faktidele, kui midagi täpselt ei tea, lappab metoodiliselt paksu kausta enda ees ja annab täpse numbri. Misjärel naaseb oma toimetuste juurde ja viib asjad ellu.

2. Ta on üle keskmise haritud ja akadeemiliselt tõestatud mõtlemisvõimega. Kui füüsikuna alustanud sotsiaalteadlasi ikka leidub, siis

Dombrovskis on haruldus, kelle baaskraad on majanduses, millele järgnes teaduse tasemel füüsika.

3. Ta on poola juurtega lätlane. Olles sündinud vana haldusjaotuse Liivimaa linnas, mille lipp põhineb siiani Poola punavalgel, tunnen, et ta esindab minu maailma. Muuseas on tema panust raske üle hinnata ELi tugevas Ukraina-poliitikas.

4. Ta on professionaalne poliitik selle sõna heas mõttes. Astunud alles pärast hariduse ja esmase töökogemuse omandamist erakonda ja rühkinud seal järjest oma väärtust tõestades edasi.

5. Tema eraelu ei häiri tööalast signaali. Sellest on teada vaid muutumatu fakt, et tal on abikaasa Ārija.

6. Ta on tõusnud tänu otseselt poliitikaga seotud oskustele. Olen sügavalt antimonarhistliku ilmavaatega, mistap mu käsi ei tõuse valima kedagi tema ema, abikaasa, küdi või muu sugulase saavutuste alusel. Või toetama lihtsalt laulu- või suusasaavutuste baasilt poliitikasse suundujat. Boonusena pole Dombrovskis kusagil tõsielusarjas õnne otsimas käinud. Kuigi pelgalt poliitikust isa või muu ala tuntus ei tohiks muidugi kedagi välistada – ka tänases maailmas on mitu tegusat endisest peaministrist isaga valitsusjuhti.

7. Ta ei karda kandideerida. Täiesti jalust nõrgaks võttis mind info, et juba teist ametiaega Euroopa Komisjoni asepresidendina töötav Dombrovskis kandideerib uuesti volinikuks saamise nimel oma partei juhtnumbrina ka tänavustel eurovalimistel, mitte ei apelleeri olemasolevale staatusele. Poliitiline legitiimsus rikneb kiiresti. Pooldan, et volinikuks pürgijal peaks olema ette näidata värske toetus eurovalimistelt – see tõstab nii tema kui ELi usaldusväärsust.