JUHTKIRI ⟩ Otsime tulevikutegijaid

Mis puutub valimiskampaaniasse, siis Postimees soovib, et erakonnad ja kandidaadid väldiksid üllatusi maksimaalselt. Meil ei ole vaja teist sellist kampaaniat nagu viimastel riigikogu valimistel, kus mõned poliitikud rääkisid ühte juttu, said hea tulemuse ning hakkasid seejärel tegema hoopis midagi muud, milleks valija neile tegelikult mandaati polnud andnud. See pole hea poliitiline kultuur.

Võib muidugi väita, et Eestist valitavad seitse eurosaadikut ei ole 705 EP saadiku seas mingi arvestatav jõud ning nendel valimistel ei ole suurt tähtsust. See ei ole siiski nii. EP, mis oli oma algusaegadel pensioneerunud poliitikute jutuklubi, on saanud aasta-aastalt võimu juurde ning on muutunud väga mõjukaks Euroopa Liidu (EL) tulevikku määravaks institutsiooniks – ja ainsaks, kuhu liikmesriikide kodanikud saavad esindajaid otse valida.

Euroopa Parlamenti tuleb valida parimad, kes suudavad seal nähtavalt ja efektiivselt tegutseda, arvestades Eesti rahvuslikke huve.

EP on tähtis ning kuna meil on seal vähe esindajaid, siis on seda olulisem, et valituks saaksid parimad, kes suudavad parlamendis nähtavalt ja efektiivselt tegutseda, arvestades Eesti rahvuslikke huve. Seetõttu on hea valimiskampaania ülioluline ning Postimees kavatseb sellele kindlasti kaasa aidata, tutvustades meie kandidaatide isikuid ja ideid nii veebis kui paberis.