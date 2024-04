Sookure emas- ja isaslind on väga sarnased, kuid isaslind kahardab oma sabasulgi sagedamini ja hoiab tiibu rohkem ripakil.

Võin oma hallinevate juuste nimel vanduda, et jutud sellest, nagu jääks Eestis aasta-aastalt linde aina vähemaks, on sulatõsi. Aga see ei kehti kõigi linnuliikide kohta.