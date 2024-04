Meedias on ekslikult väidetud, et Eesti riigiettevõtte AS Operaili tütarettevõtte, Soome kaubaveoäri Operail Finland Oy müük viidi läbi saladuskatte all, ning on tehtud sellest ka ekslik järeldus, et kui müük poleks olnud nii salajane, oleks müügihind võinud kujuneda kõrgemaks. Kumbki väide ei vasta tõele.