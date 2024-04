Jüri Reinvere ⟩ Üksteise vastu tegutsemine viib meid lõpuks Kremli ohvriks

Siin, Saksamaal, on vägagi tunda, kuidas Venemaa propaganda järjest rohkem maad võtab. Vaja ainult avada arvuti, kui komistad nagu lummuses tuhandete ja tuhandete profiilide otsa, kes sulle Venemaad kiidavad, kõikvõimalike vahenditega Putini samme õigustavad, küll Vene toitudega, küll Vene staaridega ahvatlevad. Üks propaganda haru avaldab aga eriti sakslastele mõju – see, kus nullitakse kriitika Venemaa poliitika aadressil sellega, et tuuakse välja asjad, mis lääs on vaiba alla pühkinud.