TIIA VIHAND ⟩ Eesti majanduskasvu oluline ergutaja

Meid ümbritsev füüsiline ja digitaalne ruum ning tehismaailmaga suhestumise viisid on kellegi poolt kujundatud. See, kuidas ja millest asjad on tehtud, millised nad välja näevad ja milline on tarbijate kasutuskogemus, on (enamasti) disainerite looming. Seda, et majadele annavad kuju arhitektid ja riideid loovad rõivadisainerid, teavad kõik, aga iga päev kasutatavate esemete, veebisisu ja teenuste üle liiga palju pead ei vaevata.