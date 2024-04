TOOMAS RANDLO ⟩ Mõni eurosaadik suudab regulaarselt uudiskünnist ületada, teine kaob ära Brüsseli koridoridesse

Iga viie aasta tagant toimuvate valimiste eel on Eesti europarlamendi saadikud pidevalt pildis, aga mõned justkui kaovad pärast Brüsseli lennukile astumist. Balti Meediamonitooringu Grupi (BMMG) platvormi Station andmetest nähtub, et mitme eurosaadiku meediakajastused pole viimase viie aasta jooksul kordagi jõudnud ligilähedale sellele, milline see oli enne 2019. aasta valimisi. Ja siinkohal ma ei räägi meediakajastustest, mis olid mõned nädalad enne valimisi, vaid perioodist, mis hõlmab kuni poolt aastat.

Samasugust trendi on näha ka nüüd. Kuigi mitmed eurosaadikud on viimastel aastatel ka aktiivselt Eesti meedias silma paistnud, siis tagasihoidlikumad on tänavu aasta algul justkui tuhast tõusnud. Mõni poliitik on Eesti meedias tänavu kolme kuu jooksul rohkem figureerinud kui tunamullu terve aasta jooksul kokku.