Arusaadavatel põhjustel on kuumaks teemaks kujunenud kolmandate riikide kodanikelt, s.o isikutelt, kes pole Eesti ega Euroopa Liidu kodanikud, kohalike omavalitsuste valimise õiguse äravõtmise plaan. Kas seda teha on poliitiline küsimus, sestap sinna mängumaale ma vandeadvokaadina ei kipu. Seevastu probleem, kas välismaalaste valimisõiguse lõpetamine põhiseadust muutmata oleks mõeldav, on puhtõiguslik on probleem. Seda analüüsib vandeadvokaat Leon Glikman.