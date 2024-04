Pärast pikka paigalmarssi oleme kvartalist kvartalisse hellitanud lootust, et juba eelolevast suvest pöördub Eesti majandus tõusule. Paraku oli see luhtuma määratud lootus! Rahandusministeeriumi äsjasest prognoosist selgus, et 2024. aasta jooksul ei ole siiski majanduskasvu ette näha. Ministeeriumi nullkasvu hinnangu kõrval on Eesti Panga prognoos veelgi pessimistlikum: majanduslangus tänavu jätkub. Seega läheb juba kolmas aasta järjest, mil Eesti majanduse maht ei suurene. Kasvu lubatakse küll järgmisel aastal, kuid ka siis jääb majanduse maht allapoole 2021. aasta taset.