JUHTKIRI ⟩ Tagane, saatan!

Siseminister Lauri Läänemets on öelnud Postimehele, et on palunud julgeolekuasutustelt olukorra hinnangut. Ja taas kord on lätlased meist ette jõudnud. Läti parlament otsustas juba möödunud aasta septembris, et sealne õigeusu kirik peab olema täiesti sõltumatu väljaspool Lätit asuva kiriku autoriteedist. Jah, Eestis on küll ka Konstantinoopoliga seotud õigeusu kirik, kuid nemad ei toeta saatanlikku tapmist Ukrainas.