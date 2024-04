MARTI AAVIK ⟩ Tallinna uus võim peaks Nevski kiriku rendilepingu lõpetama

Sellel dokumendil ei ole erilist hingelist vahet sõnumitega, mida läkitati maailma Raqqa linnast Süürias ISISe võimutsemise ajal. Inimeste räiget tapmist ning sihipärast tsiviilobjektide pommitamist saab pühaks pidada tõesti ainult terroristlik organisatsioon. Vahe on sõjamasina võimuses, mis on väljakuulutatud püha sõja taga.

Proovime ette kujutada, et Tallinnas oleks tegutsenud Abu Bakr al-Baghdadi otsealluvuses usuorganisatsioon, millele Tallinna linnavalitsus oleks tegutsemiseks tasuta rendile andnud hoone Toompeal. Mõtleme, et Eesti raadio oleks usutlenud tema kõneisikut, kes oleks leebel häälel seletanud, et kõik pole nii ühene siin maailmas ja kuna ta ei tea poliitikast just palju, siis ta ei oska öelda, kas peade maha löömine on õige või vale ning lõpuks ei näe ta ju ka seda, mis toimub al-Baghdadi peas.