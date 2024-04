PRIIT SIBUL ⟩ Sotsid on libastumas Keskerakonnast jäänud banaanikoorele

Keskerakonnaga oli Tallinnas kaks probleemi: liiga pikk võimutäius ja kogu erakonna poliitika allutamine vene valija tahtele. Sotsiaaldemokraadid tahavad hääbuva Keskerakonna riismed endale haarata ning seeläbi on asunud vene valijaga samasugust mängu mängima – sõnades öeldakse üht, aga tehakse hoopis vastupidist. See Eesti jaoks mingit head muutust kaasa ei too ja sotsid peavad õppima kaitsma end iseenda eest, kirjutab riigikogu liige Priit Sibul (Isamaa).