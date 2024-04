MARIS LAURI ⟩ Eesti eelarveseis on väga-väga halb

Minu arvates on aeg, et igal kodanik mõtleks korraks sellele, mida ta soovib riigilt saada ja palju ta on nõus selleks ise andma ning kuivõrd on ta valmis ise vastutama ja palju oma otsustusõigusest ära andma. Sealjuures ei tohi unustada, et vastus, otsustusõigus ja -vabadus on omavahel seotud, kirjutab riigikogu liige Maris Lauri.