PRIIDU PÄRNA ⟩ Valga vabaks!

Valga näitel tõusetub küsimus kuninga alastiolekust ehk kas muinsuskaitse on toonud kaasa soovitule hoopis vastupidise tulemuse ning on soodustanud väärtuslike hoonete hääbumist. Eestis on kokku 12 muinsuskaitse ala ja tegelikult on paljude nende seisukord nutune. Peatänavate ääres olevad vanad majad on kasutuseta ja lagunevad, kuna nende kordategemine on kallis ja bürokraatlik ning teisalt omavalitsused on soosinud elu koondumist linnaäärsetesse kaubanduskeskustesse.