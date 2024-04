Vastulause ⟩ Mõned mõtted, kuidas ühistransport teeniks Põhja-Eesti inimesi

Mul on hea meel, et uus Tallinna linnavõim seab üheks oma prioriteediks inimeste liikumise parandamise ühistranspordiga pealinna piirkonnas. Alati on hea, kui ühendusi on pigem rohkem kui vähem, sest siis on inimestel lihtsam oma aega planeerida, kuid minu hinnangul ei peitu Tallinna linna ühistranspordi peamine probleem ühendustes väljaspoole Tallinna, vaid selle kättesaadavuses ja kiiruses Tallinna linnas sees.