RAINER SAKS ⟩ Venemaal lagunevad tammid ja varisevad sillad

Tegemist on ilmsesti korralagedusest tingitud õnnetusega. Õnnetuse tekke põhjused ja reageerimine iseloomustab ühte Vene riigi põhilist nõrkust – suutmatust korralikult hallata tehniliselt keerukaid suuri süsteeme ning lahendada kriisiolukordi. Mõnes Venemaa piirkonnas on viimase aasta jooksul korduvalt selgunud, et tulenevalt mobilisatsioonist armeesse on mitmed kriitilist infrastruktuuri haldavad teenistused alamehitatud.