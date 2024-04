JUHTKIRI ⟩ Nurjunud eksam

Ilves tõi välja, et meie IT-arendused on olnud peamiselt projektipõhised ja teenused pole omavahel integreeritud ning puudub püsirahastus. «Minu üks suur eesmärk oli IT-juhtimise terviku loomine. Ministeeriumid pidid selgitama, kuidas nad oma teenuseid, andmeid, küberturvalisust juhtivad ning sellega tervikteenuseid toetavad. See on suur muutus, mille jõustumine võtab aega, ent näen, et see on edukalt käima läinud,» oli Ilves toona optimistlik (PM, 30.03).