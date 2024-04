HANNAH KRUG ⟩ Kanepiseadus Saksamaal: esimene samm mõistlikkuse poole

Saksamaal on saabunud uued ajad. Ööl vastu esmaspäeva, vastu ülestõusmispühade teist püha kogunesid vanad ja uued marihuaanasuitsetajad Berliinis Brandenburgi väravate ette, et tähistada kanepi osalist legaliseerimist. Mitte ainult ajakirjanikud ei nimeta seda ajalooliseks päevaks. Isegi minu sõpruskonnas ütlevad inimesed: «Ma poleks kunagi uskunud, et minu silmad seda näevad.»