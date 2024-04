KERTU JUKKUM ⟩ Sure, koer! Mida kiiremini, seda parem

Neist juhtumitest oli teadlik ka loomade heaolu eest vastutav põllumajandus- ja toiduamet. Ametnik käis isegi kohapeal, loetles puudused ja tegi ettekirjutused. Viimaseid koerte omanikud ei täitnud ja järelkontrolli PTA ei teinud. Pole looma, pole probleemi.

Loomaomanikud jäid mõistagi karistuseta. Politsei ja prokuratuur menetlust ei alustanud – põhjendades seda sellega, et «loomapiinamine ei ole julm tegu», mis andnuks aluse. Pontu juhtumi puhul tehti kindlaks, et kuritegu on toime pandud, ent «puudus avalik menetlushuvi». Kahte erinevat looma julma kohtlemise juhtumit arutanud riigikohus leidis, et loomakaitsjatel puudub üldse loomade eest seismise õigus. Kuritegusid ennast ei arutatudki. See on pretsedent, mis loob tulevast õiguspraktikat.

Ehk nüüdsest peaks Pontu ja Rocky omanikud pöörduma ise PTA, politsei ja prokuratuuri poole umbes nii, et palun mulle karistust! Piinasin oma looma julmal viisil surnuks. Prokuratuur on muide lubanud, et pöörduda võib ka tagantjärele. Ulvi Savin, Ott ja Reet Teearu, kasutage võimalust.

PTA-l lasub kohustus sekkuda, kui loomale valmistatakse piina või valu. Amet pole suutnud algatada mitte ühtki väärteomenetlust, millega viimase 15 aasta jooksul oleks loomapiinajalt loomapidamisõigust ära võetud. Kui seda oleks tehtud Pontu ja Rocky omanike puhul, poleks neil inimestel juba uued ohvrid oma piinarikast lõppu ootamas.