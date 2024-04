Eesti majanduskeskkonna kiratsevast seisust on räägitud kaua ning hiljuti avaldatud rahandusministeeriumi majandusprognoos andis selge signaali, et kuigi Eesti majandus hakkab aasta teises pooles taastuma, plussi me tänavu ei jõua. On tõsi, et pigem jõuab surutis rohkem just meie kodanike taskusse, sest ettevõtetel lihtsalt ei ole rohkem raha, et seda kinni maksta, kirjutab riigikogu majanduskomisjoni liige Tarmo Tamm (Eesti 200).