Oodatav pealetung peaks toimuma Donetski linnast lääne pool, Pokrovski linna sihis. Kindral kordas ka, et Krimmi sild jääb Ukraina armee sihtmärgiks. Ta ei välistanud ka Ukraina vägede pealetungi sellel aastal. Kommentaarina võib öelda, et Vene armee pingutab pidevalt, et edasi liikuda ning Ukraina kaitsest läbi murda. Venemaa president ei ole tühistanud mitte ühtegi vägedele antud korraldust või suunist, alates Kiievi, Odessa või Harkivi vallutamisest.