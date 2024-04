Rahandusminister Mart Võrklaev, kes väidab, et automaks on mõeldud selleks, et inimesed kasutaksid vähem autot, istub autosse.

Vaatamata sellele, et Eesti majandus on nüüdseks juba kaks aastat olnud majanduslanguses ja on üks Euroopa Liidu suuremaid ankruid, soovib vabariigi valitsus jätkuvalt tõsta ja kehtestada uusi makse. Üks neist on automaks, mis lööb valusasti paljusid Eesti inimesi, kirjutab Aivar Kokk, riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees (Isamaa).