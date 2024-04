Raivo Vare ⟩ Neli mõtet, kuidas Vene sõjamasin rööbastelt lasta

Analüütikud on juba ammu toonud esile korrelatsiooni Venemaa ja enne veel N Liidu nafta ja muu, eelkõige toorme eksporditulu ning riigi sõjaliste avantüüride vahel. Üldine reegel on, et mida rohkem eksporditulu, seda agressiivsem NL/Venemaa on olnud. Seega, nafta ja sellest tehtu kui kõige suurema ekspordiartikli saatusest oleneb Venemaa soov ja võimekus üksjagu. Elik põhimõtteliselt on nafta eksporditulu või ka selle töötlemiskoguste vähendamine potentsiaalselt Venemaa agressiivsust pärssiva iseloomuga. Kuid seejuures tuleb arvestada veel mõnda momenti.