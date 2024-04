EESTLANE USA KÕRBES ⟩ USA lipu põletamine Washingtoni tänavatel on nüüdsest arvamuse avaldamine

Ühendriigid on demokraatia kodumaa ja sõnavabadus on tingimusteta demokraatia alus. Kui Washingtoni tänavatel põletati tähelippu, otsustas USA ülemkohus, et lipu põletamine käib arvamuse avaldamise juurde. «Valitsusel pole õigust keelata ideede väljendamist pelgalt selle pärast, et ühiskond leiab, et see idee on solvav või vastuvõetamatu,» leidis ülemkohus. Lähemalt kirjutab Eva Gutmann, ajaloolane ja koolitaja.