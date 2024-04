Postimees kirjutas laupäeval, et Eesti Keskerakonna aseesimees, Narva linnapea Jaan Toots kavatseb sõita Tadžikistani. Toots kinnitas, et on saanud kutse Dušanbesse, kuid pole veel otsust langetanud.

Visiidi eesmärk on arutada plaane avada Narvas Tadžikistani kaubandusmaja. Selle loomise lepingu allkirjastas Narva ärimees Andrei Fešenko märtsi lõpus Dušanbes, kohtudes Tadžikistani valitsuse juurde kuuluva ekspordiagentuuri juhi Bahriddin Sirodžiddinzodaga. Fešenko, kelle transpordiettevõte enne Venemaa enam kui kahe aasta tagust kallaletungi Ukrainale tegutses suuresti idasuunal, loodab täiemõõdulise sõja puhkemise tõttu ära kukkunud ärile Tadžikistanist asendust leida.

Tadžikistan on Venemaa liitlaste hulka kuuluv diktatuuririik, mida on alates 1992. aastast juhtinud Emomali Rahmon. Tegu on ka ühega neist riikidest, kelle kaubavahetus Venemaaga on hüppeliselt kasvanud pärast viimase vastu lääneriikide sanktsioonide kehtestamist. Nii on põhjust arvata, et riiki kasutatakse kaubanduspiirangutest möödahiilimiseks. Fešenko küll kinnitab, et ei plaani mingil moel sanktsioonirežiimi rikkuda.

Tegu on ka ühega neist riikidest, kelle kaubavahetus Venemaaga on hüppeliselt kasvanud pärast viimase vastu lääneriikide sanktsioonide kehtestamist.

Selge on see, et kohalikul omavalitsusel ei saa olla enda välispoliitikat, mis kuidagi ülejäänud riigist erineks. Kuigi, omapäraseid katsetusi on meil ju olnud – meenutame Otepää vallavanema Kaido Tambergi ja Tšetšeenia turismiministri Muslim Baitazijevi sõlmitud koostöödeklaratsiooni 2018. aastast.

Toots ise arvas, et Tadžikistan on rikas riik ja kuna Narva sidemed Venemaaga on katkenud, siis tuleb leida asendajaid, kellega äri teha. Kui keegi aga kritiseerib koostööd Tadžikistani-taoliste autoritaarsete riikidega, peaks tema meelest selle üle otsustama Eesti välisministeerium.

Iseenesest muidugi ei saa kellelgi keelata Tadžikistani sõitmast ega ka seal äri ajamast, kui see pole seotud mingisuguse sanktsioonidest möödahiilimise skeemiga. Küll aga on kindlasti tegu sammuga, millest jääb omajagu kummaline maik. Kui Toots peaks otsustama sõita Dušanbesse, siis loomulikult see vaid kinnistab Keskerakonna kui vene erakonna kuvandit.

Eks linnapea muidugi peab toetama kohalike ettevõtjate ärisidemeid. Samas tunduks loogilisem, kui Toots sõidaks selle eesmärgiga hoopis Põhjamaadesse või Lääne-Euroopasse. Need on ju ka rikkad riigid.