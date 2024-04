Rõhuv enamus venelasi ei pea ennast halbadeks inimesteks. Meie ju ka ei pea ennast halbadeks. IKARi viimaste raportite järgi tuleb aga välja, et enamus venelastest ei pea sõda üldse kõige olulisemaks probleemiks. Selles nähtuses ei ole midagi unikaalset, aga ikkagi on see probleem.